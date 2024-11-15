Глава Домодедова проверил работу Кутузовского интерната для детей с ОВЗ

Руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева побывала в учебном заведении. Она познакомилась с работой школы-интерната для детей с ограниченными возможностями.

Директор образовательного учреждения Ольга Кузькина показала Евгении Хрусталевой учебные классы и другие помещения. Она рассказала главе округа, что воспитанники интерната активно включились в работу по поддержке участников специальной военной операции. Дети изготавливают на занятиях различные необходимые для бойцов СВО вещи.

Основной задачей Кутузовской школы-интерната является обучение детей с ОВЗ специальностям, которые помогут им трудоустроиться в будущем. Выпускники учебного заведения получают профессию озеленителя или продолжают обучение в колледже «Московия».

Школа работает в городском округе с 1962 года. В ней обучаются более 300 детей, с которыми занимаются 60 педагогов — логопедов, дефектологов, психологов и других специальностей. На территории интерната расположены учебный и спальный корпуса, хозяйственный блок и мастерские.

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