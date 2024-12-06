Глава Домодедова провела встречу со школьными советниками по воспитанию

Встреча руководителя муниципалитета Евгении Хрусталевой с советниками по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями комплексов образования прошла в Домодедове. Участники мероприятия обсудили ряд актуальных вопросов.

Советники по воспитанию работают в каждом образовательном комплексе в городском округе. Всего таких специалистов в Домодедове 18. Они участвуют в реализации различных федеральных проектов, способствуют развитию музеев, театров, туристических и спортивных клубов и медиацентров, привлекая к этой деятельности подрастающее поколение.

Должность советника появилась в России по инициативе президента Владимира Путина. Главная задача таких специалистов — помочь школе найти общий язык с детьми и подростками.

Глава городского округа Евгения Хрусталева отметила, что благодаря политике президента учебные заведения становятся местом реализации потенциала и воспитания молодежи. «В Домодедово живут талантливые ребята, которым в школах помогают познавать мир и включаться в социум», — подчеркнула руководитель муниципалитета.

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