Глава Домодедово оценила качество уборки снега в округе

Глава Домодедова Евгения Хрусталева срочно выехала в микрорайон Южный для проверки работы уборочной техники. По итогам рейда было решено усилить группировку машин и скорректировать действия подрядчиков.

На месте были осмотрены все проблемные участки, на которые жаловались жители. Основные замечания касались плохо расчищенных дворов и проездов, где скопившийся снег мешал движению.

«Сегодня вывели дополнительную технику и усилили контроль. Уборка будет продолжаться, пока все дворы и дороги не приведем в порядок», — заявила Евгения Хрусталева.

Сразу после выезда техника приступила к расчистке улиц и вывозу снега. С управляющими компаниями проводится работа по корректировке графиков уборки.