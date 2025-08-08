Глава Домодедова вручила первые сертификаты переселенцам из аварийных домов

Работа по улучшению жилищных условий населения продолжается в городском округе в рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Первые жилищные сертификаты трем семьям вручила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Для жителей аварийного фонда получение документа стало реальной возможностью не дожидаться расселения годами, а направить средства на покупку квартиры.

Сертификат дает возможность выбрать новое жилье в любом районе Московской области. Этаж, планировка, вид из окна — все зависит от желаний новоселов. Главное условие — квартира должна быть в новостройке. Только за прошлый год новой крышей над головой обеспечили более двух тысяч жителей региона.

«Важно, что все семьи уже присмотрели себе новые квартиры и остаются жить в Домодедово — в наших новых жилых кварталах. Это говорит о главном: округ по-настоящему родной и любим», — отметила Евгения Хрусталева.