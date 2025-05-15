Сегодня 09:35 Глава Домодедова проверила строительство школы в микрорайоне Барыбино 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Домодедово Подмосковье

Школы

Строительство

Город Домодедово

Новая школа, предназначенная для учащихся из Барыбина и Белых Столбов, готова уже на 87%. Руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева проинспектировала ход работ.

Вместе с главой Домодедова стройплощадку посетили министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, заместитель министра строительного комплекса Сергей Крылов и представители строительной компании.

В здании образовательного учреждения уже покрасили стены, смонтировали потолки, залили полы и настелили линолеум, закончили отделку актового зала. Получены оборудование для пищеблока, установлены столы и парты.

Сейчас специалисты выполняют отделку спортивного зала. Помещение просторное — его высота составляет больше шести метров, а площадь — 540 квадратных метров. Благоустраивают и прилегающую территорию. Планируется, что школа должна начать работу уже 1 сентября текущего года.