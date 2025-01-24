Глава Домодедова проверила строительство пяти социальных объектов в округе

В Домодедове продолжается строительство двух детских садов и школ, а также физкультурно-оздоровительного комплекса. Накануне ход работ на площадках проверила глава муниципалитета.

В жилом комплексе «Город счастья» возводят дошкольное учреждение на 240 мест. Специалисты уже завершили работу над тепловым контуром, монтируют вентиляцию и занимаются фасадом. Ввести объект в эксплуатацию планируют осенью этого года.

Еще один детский сад на 150 мест возводят в жилом комплексе «Прибрежный парк». Сейчас идет внутренняя отделка. Работы завершат в этом году.

Также в Домодедове строят школу на 550 мест в микрорайоне Барыбино. Готовность объекта достигла 60%. Сейчас рабочие монтируют инженерные системы и вентиляцию и готовят здание к чистовой отделке.

Другая новая школа на 1650 мест появится в жилом комплексе «Прибрежный парк». Она готова более, чем на 60%.

Кроме того, силами инвестора в Домодедове строят физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Авиационный. Специалисты занимаются кровлей, инженерными сетями и устанавливают окна. Ввести в эксплуатацию объект должны в конце этого года.

Также в муниципалитете капитально ремонтируют соцучреждения. В лицее № 3 уже провели перепланировку помещений. Скоро начнут монтаж систем электричества и вентиляции.

В здании хирургического корпуса идут внутренние и фасадные работы.