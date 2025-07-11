Глава Домодедова проверила строительство детского сада «Белочка»

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с инициативными родителями посетила стройплощадку детского сада «Белочка». Она ознакомилась с ходом строительства.
За последнюю неделю на объекте выполнены ключевые работы: укреплены дверные проемы, утеплен фасад, смонтирован второй слой кровли, установлены все окна и закрыт тепловой контур.
В настоящий момент завершаются штукатурные работы, а подрядчик готовится приступить к чистовой отделке и гидроизоляции фундамента. На площадке трудятся около 62 человек и уже в ближайшее время планируется перейти на полноценный двухсменный режим.
Евгения Хрусталева подчеркнула, что процесс строительства находится под постоянным контролем, который ведется совместно с родителями и профильными специалистами, и отметила заметный прогресс в работе.
Инновационный проект по переработке отходов запустили в Подмосковье
Школьник из Лобни вошел в число лучших географов международной профильной смены
Суд арестовал главу ЖКХ дагестанского района, где массово отравились водой
Две иномарки столкнулись в Волгограде, пострадал ребенок
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 11 июля
Второй этап благоустройства начался в Вишняковском лесопарке в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте