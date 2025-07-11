Глава Домодедова проверила строительство детского сада «Белочка»

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с инициативными родителями посетила стройплощадку детского сада «Белочка». Она ознакомилась с ходом строительства.

За последнюю неделю на объекте выполнены ключевые работы: укреплены дверные проемы, утеплен фасад, смонтирован второй слой кровли, установлены все окна и закрыт тепловой контур.

В настоящий момент завершаются штукатурные работы, а подрядчик готовится приступить к чистовой отделке и гидроизоляции фундамента. На площадке трудятся около 62 человек и уже в ближайшее время планируется перейти на полноценный двухсменный режим.

Евгения Хрусталева подчеркнула, что процесс строительства находится под постоянным контролем, который ведется совместно с родителями и профильными специалистами, и отметила заметный прогресс в работе.