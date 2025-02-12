Глава Домодедова проверила состояние торговых объектов у ж/д станции

Мониторинг содержания объектов в сфере торговли продолжают в Домодедове. Накануне глава муниципалитета Евгения Хрусталева осмотрела территорию около железнодорожной станции Белые Столбы.

Комиссия проверила объекты на соответствие требований по архитектурному облику. Так, теперь собственник супермаркета на улице Кирова должен будет реконструировать фасад здания.

Кроме того, в планах провести реконструкцию заброшенного здания Росимущества, а территорию вдоль магазинов по улице Кирова благоустроят и озеленят.

«В первую очередь обращаем внимание на нарушения законодательства. Магазин продуктов по улице Авенариуса расположен на муниципальной земле незаконно и будет демонтирован. Также уберем несогласованный аппарат по продаже воды по улице Кирова», — отметила Евгения Хрусталева.

Теперь приведение в соответствие объектов проконтролируют профильные службы.