Глава Домодедова проверила ремонт здания военкомата

В городском округе приводят в порядок здание местного военкомата — там полностью обновляют подвальное помещение, которое много лет никто не использовал. Руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева проверила, как идут работы.

Пространство делают заново, чтобы сотрудники работали в нормальных условиях, а жители получали услуги в более комфортной обстановке. Рабочие забетонировали пол, зачистили стены, обработали их от плесени и заново оштукатурили.

В здании также создают инфраструктуру для маломобильных посетителей, в том числе для участников спецоперации. Уже установлен широкий пандус, позже появятся дополнительные элементы доступной среды. Ремонт планируют завершить к концу года.