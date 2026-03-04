Глава Домодедова проверила ремонт детского сада «Заряночка»
Капитальный ремонт дошкольного отделения «Заряночка» Заревской средней школы продолжается в городском округе. На объекте побывала с инспекцией глава Домодедова Евгения Хрусталева вместе с депутатом Московской областной думы Олегом Жолобовым и родителями воспитанников.
Специалисты уже завершили демонтаж и приступили к штукатурным работам, устройству инженерных сетей, приведению в порядок входных групп и внутренних перегородок. На объекте работают 32 человека. Подрядчик выдерживает график, темп работ сохраняется.
После капитального ремонта «Заряночка» получит новый облик. Фасад сделают ярким, появятся художественные росписи. Четыре лестничных пролета оформят тематически — они будут посвящены декоративно-прикладному искусству Подмосковья, городам региона, математике и экологическому воспитанию. Спальни и санузлы украсят иллюстрациями современного детского художника, а в группах разместят работы самих воспитанников.
«Видно, что подрядчик работает системно. Поставила задачу темп не снижать. Ход ремонта держу на еженедельном контроле», — рассказала Евгения Хрусталева.