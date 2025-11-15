Глава Домодедова проверила капремонт детского сада «Светлячок»

В дошкольником отделении образовательного комплекса «Орбита» в микрорайоне Авиационный проходит капитальный ремонт. Ход работ проверили депутат Государственной думы Алла Полякова и глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Специалисты уже смонтировали оконные конструкции. Сейчас они ремонтируют кровлю, демонтируют старые конструкции и проводят внутренние работы. Параллельно обновляют инженерные сети, устанавливают внутренние перегородки и готовят помещения к финишной отделке.

«Мы создаем современные условия для самых маленьких жителей округа. Дети должны расти и развиваться в комфортной, безопасной и красивой среде. „Светлячок“ после ремонта станет именно таким местом», — сказала Евгения Хрусталева.

Капремонт должны завершить к началу следующего учебного года. Затем в здание завезут новую мебель, игрушки, современное оборудование, а также установят систему безопасности.

Отметим, что ремонт проводят в рамках Народной программы. Ее цель — модернизация образовательных учреждений Подмосковья.