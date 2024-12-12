Глава Домодедова проверила ход ремонта зала Дворца культуры и спорта «Мир»

Работы по капитальному ремонту в большом зале дворца подходят к завершению. Строители заканчивают черновую отделку и готовят объект к монтажу оборудования.

Зал площадью 750 квадратных метров будет не только одним из самых больших, но и современным. Ход ремонта проверили глава городского округа Евгения Хрусталева и депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Один из ключевых пунктов модернизации — безопасность. Так, например, появится специальный противопожарный занавес для защиты от возможного возгорания.