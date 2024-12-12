Глава Домодедова проверила ход ремонта зала Дворца культуры и спорта «Мир»

Фото: Телеканал «360»

Работы по капитальному ремонту в большом зале дворца подходят к завершению. Строители заканчивают черновую отделку и готовят объект к монтажу оборудования.

Зал площадью 750 квадратных метров будет не только одним из самых больших, но и современным. Ход ремонта проверили глава городского округа Евгения Хрусталева и депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Один из ключевых пунктов модернизации — безопасность. Так, например, появится специальный противопожарный занавес для защиты от возможного возгорания.

«Долгое время здесь все эксплуатировалось, ничего не менялось. Оборудование поменяется полностью — тросы, лебедки, софиты, штанкетки, кулисы, буквально все», — рассказал заместитель директора компании-подрядчика Александр Сухов.

Подрядчик находится в постоянном контакте с руководством дворца и администрацией муниципалитета. Работы, конечно, еще достаточно. Но строители обещают сдать объект в срок, потому что знают, с каким нетерпением жители ждут открытия большого зала.

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