Глава Домодедова проверила ход ремонта зала Дворца культуры и спорта «Мир»

Работы по капитальному ремонту в большом зале дворца подходят к завершению. Строители заканчивают черновую отделку и готовят объект к монтажу оборудования.
Зал площадью 750 квадратных метров будет не только одним из самых больших, но и современным. Ход ремонта проверили глава городского округа Евгения Хрусталева и депутат Московской областной думы Олег Жолобов.
Один из ключевых пунктов модернизации — безопасность. Так, например, появится специальный противопожарный занавес для защиты от возможного возгорания.
«Долгое время здесь все эксплуатировалось, ничего не менялось. Оборудование поменяется полностью — тросы, лебедки, софиты, штанкетки, кулисы, буквально все», — рассказал заместитель директора компании-подрядчика Александр Сухов.
Подрядчик находится в постоянном контакте с руководством дворца и администрацией муниципалитета. Работы, конечно, еще достаточно. Но строители обещают сдать объект в срок, потому что знают, с каким нетерпением жители ждут открытия большого зала.
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