Глава Домодедова проверила ход капремонта корпуса лицея «Орбита»

В востряковском корпусе № 3 лицея «Орбита» в Домодедове продолжается капитальное обновление. Ход работ проверили депутат Государственной думы Алла Полякова и глава городского округа Евгения Хрусталева.

Также участие в выезде приняли председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский и начальник управления образования Елена Болмазова.

Специалистам предстоит обновить кровлю и инженерные сети, отремонтировать актовый и спортивный залы, коридоры и учебные кабинеты. На первом этаже появится современная столовая.

«После завершения работ школа будет полностью соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта. Для учеников создаются новые возможности для учебы и развития», — сказала Евгения Хрусталева.

Сейчас рабочие уже приступили к ремонту кровли и штукатурным работам. Завершить капремонт должны к 1 сентября следующего года.

Отметим, что здание школы построено в 1965 году. Сегодня здесь обучаются 785 детей.