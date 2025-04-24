Глава Домодедова проверила благоустройство территории у обелиска в селе Ям

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева проверила ход благоустройства территории возле «Тристеллы» в селе Ям. После основных мероприятий здесь проведут озеленение.

«На этой неделе займемся освещением. Место должно быть не только красивым, но и безопасным в любое время суток», — добавила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Уже проделана большая работа: специалисты убрали старые и больные деревья, подрезали кустарники, добавили новые элементы благоустройства — плитку и бордюры.

В завершении проведут озеленение. Это добавит естественной красоты и сделает место более привлекательным для прогулок. Глава округа выразила уверенность, что пространство станет любимым местом для жителей села.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.