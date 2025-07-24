Глава Домодедова проверила благоустройство студенческого сквера

Вблизи Российского государственного гуманитарного университета в микрорайоне Северный в Домодедове благоустраивают сквер. Вместе с коллегами и общественниками его осмотрела глава округа Евгения Хрусталева.

Строительные работы подрядчик выполнил на 48%.

«Провели демонтаж всей плитки, обрезку деревьев, выполнили устройство опорной стены и частично высадили траву. Плитку уложили на 95%», — рассказал директор «Управления капитального строительства» Виталий Жуков.

Также в сквере из 20 планируемых уже установили 12 опор освещения.

«Это въезд в округ, и он должен выглядеть интересно и привлекательно. Это как открытка, показывающая, что весь город прекраснее», — отметил директор филиала Российского государственного гуманитарного университета Евгений Сафонов.

Помимо этого, для гостей сквера установят лавочки и многофункциональную спортивную площадку. Асфальтом покроют площадь в 1600 квадратных метров. Работы выполнят к новому учебному году.