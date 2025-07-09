Глава Домодедова провела встречу с участниками локальных войн и спецопераций
В Домодедове состоялась встреча главы округа Евгении Хрусталевой с участниками различных локальных конфликтов и спецопераций. Ветераны поделились своими воспоминаниями о службе.
Генерал-майор Юрий Клынкин, участник войны в Афганистане, вспомнил тяжелые бои. «Мы выходили туда, чтобы помочь афганскому народу в наведении конституционного порядка. Мы свою задачу выполнили. Много построили: учебные заведения, фабрики, заводы, электростанции», — отметил Клынкин. Он служил 2,5 года и не потерял ни одного солдата.
«Вы все здесь заслуженные ветераны, которые показали себя не только на поле сражения, но и в мирной жизни. На „гражданке“ вы себя все проявили и нашли себя», — подчеркнула глава округа Евгения Хрусталева.
В Домодедово проживает 977 участников боевых действий, активно вовлеченных в общественную работу. Заслуженный военный летчик России Александр Оспищев, также прошедший Афганистан, ныне депутат округа, поделился воспоминаниями: «Наш полк базировался в Баграме, Шинданде и Кандагаре».
«Нам работать надо вместе, потому что мы занимаемся одним делом. Наша задача — помочь воспитать патриотически и героически настроенную молодежь», — сказала председатель совета ветеранов Тамара Романова.
Все присутствующие согласились с важностью объединения усилий для совместной работы и сохранения памяти о тех, кто погиб в локальных войнах и специальных военных операциях.