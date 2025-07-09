Глава Домодедова провела встречу с участниками локальных войн и спецопераций

Генерал-майор Юрий Клынкин, участник войны в Афганистане, вспомнил тяжелые бои. «Мы выходили туда, чтобы помочь афганскому народу в наведении конституционного порядка. Мы свою задачу выполнили. Много построили: учебные заведения, фабрики, заводы, электростанции», — отметил Клынкин. Он служил 2,5 года и не потерял ни одного солдата.

«Вы все здесь заслуженные ветераны, которые показали себя не только на поле сражения, но и в мирной жизни. На „гражданке“ вы себя все проявили и нашли себя», — подчеркнула глава округа Евгения Хрусталева.