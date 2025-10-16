Глава Домодедова провела встречу с работниками агропромышленного комплекса

Участниками мероприятия, состоявшегося в преддверии Дня работника сельского хозяйства, стали глава округа Евгения Хрусталева, депутат Московской областной думы Олег Жолобов, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и представители крупнейших предприятий АПК Домодедово — племзаводов «Барыбино» и «Повадино». Основными темами обсуждения были вопросы развития сельского хозяйства, модернизации производств и поддержки работников отрасли.

Олег Жолобов отметил, что поддержка аграриев должна вестись не только на региональном уровне, но и через совершенствование законодательства, создающего комфортные условия для сельхозпроизводителей.

Леонид Ковалевский подчеркнул, что предприятия Домодедова вносят большой вклад в обеспечение региона продуктами высокого качества. За свои достижения передовики племзаводов «Барыбино» и «Повадино» были награждены благодарностями администрации округа.

«Вы показываете пример подрастающему поколению, применяете современные технологии и не стоите на месте. От всей души желаю вам успехов — вы проделываете огромную работу», — обратилась к аграриям Евгения Хрусталева.

В завершение встречи состоялся всероссийский агродиктант. В образовательной акции участвовали депутаты, молодогвардейцы и ученики старших классов. За 30 минут им нужно было ответить на 45 вопросов об истории и развитии аграрного сектора, животноводстве, растениеводстве и агротуризме. Целью диктанта является повышение интереса к сельскому хозяйству.