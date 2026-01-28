Глава Домодедова провела встречу с лауреатами стипендии губернатора Подмосковья

Участниками встречи с главой городского округа Евгенией Хрусталевой стали дети с ограниченными возможностями здоровья, добившиеся значительных успехов в спорте, учебе и общественной деятельности, а также их родители. Юные домодедовцы продемонстрировали достижения в самых разных сферах — от плавания и футбола до экономики, экологии и интеллектуальных проектов.

Евгения Хрусталева в обращении к лауреатам именной губернаторской стипендии подчеркнула, что их путь и результаты являются примером силы характера и целеустремленности.

«В данной ситуации это пример подвига. Вы показываете, что нет непреодолимых преград, что можно реализовывать себя, находить свое место в жизни и в городском округе Домодедово», — отметила руководитель муниципалитета.

Советник главы округа, депутат окружного совета Александр Пашков подчеркнул важную роль предпринимательских и экономических классов в формировании командной работы, лидерских качеств и проектного мышления у школьников.

В завершение встречи состоялось чаепитие, на котором лауреатам вручили дипломы именной стипендии губернатора Московской области Андрея Воробоева и сделали памятные фотографии. Администрация округа продолжит поддерживать детей и молодежь, создавая условия для их развития, самореализации и уверенного движения вперед.