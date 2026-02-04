Глава Домодедова провела еженедельное оперативное совещание

Глава округа Евгения Хрусталева 2 февраля провела еженедельное оперативное совещание с участием профильных служб. На нем обсудили вопросы вывоза отходов, состояния дорог и образования.

За прошлую неделю региональным оператором было вывезено около 29 тысяч кубометров мусора. С февраля стартовал первый этап отказа от помешочного сбора мусора в микрорайоне Центральный и Ямском административном округе.

Контейнерные площадки оборудованы в полном объеме. Жителей просят сбрасывать отходы строго в контейнеры, предназначенные для ТКО. Через сервис «Народный инспектор» поступило три обращения о парковке автомобилей, препятствующей вывозу мусора. В министерство направлено 13 видеоматериалов по фактам несанкционированного сброса отходов.

В дорожном хозяйстве за неделю очищено более 2700 километров дорог, обработано противогололедными материалами свыше 900 километров, вывезено более 14 тысяч кубометров снега. Работы ведутся ежедневно с привлечением техники и рабочих.

На региональных дорогах также сохраняется усиленный режим. Дополнительно усилена очистка и обработка Домодедовского шоссе и дороги Растуново — Барыбино. Для этого «Мосавтодор» привлек дополнительные силы и технику.

В сфере образования 4 февраля в 17:00 состоится муниципальное родительское собрание. Оно пройдет в корпусе № 2 имени М. Д. Глазова образовательного комплекса «Доминанта». На встрече обсудят актуальные вопросы образовательного процесса и взаимодействия школы с родителями.