Глава Домодедова провела 19 встреч с семьями участников СВО за месяц

В феврале глава Домодедова Евгения Хрусталева, городской прокурор и муниципальные депутаты встретились с 19 семьями участников СВО. Вместе с родными бойцов обсудили меры поддержки и предоставление льгот.

Евгения Хрусталева отметила, что администрация помогает семьям и оперативно узнает о потребностях. Родные всегда с трепетом рассказывают об участниках СВО, многие из которых получили медали и ордена Мужества.

«История каждой семьи напоминает, как важно быть вместе в трудные моменты. Забота и закрытие потребностей семей защитников — наш приоритет. Мы всегда рядом», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

На встречах обсуждают меры поддержки, предоставление льгот на оплату коммунальных услуг, получение выплат и удостоверений. За каждой семьей закреплен представитель депутатского корпуса и администрации.

Евгений Хрусталева также отметила, что в округе работают несколько мест, куда можно обратиться за помощью. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Московской области принимает на площади 30-летия Победы, в доме № 1 по будням с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (980) 374-20-00.

Также можно обратиться в Центр поддержки участников СВО и членов их семей по адресу: Каширское шоссе, 63. Телефон: 8 (49-67) 92-45-91.