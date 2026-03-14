Глава Домодедова посетила завод по производству металлоконструкций
Евгения Хрусталева вместе с президентом Торгово-промышленной палаты Валентином Усовым и советником главы округа Александром Пашковым побывала на предприятии в селе Ям. Компания работает 15 лет, здесь трудятся 170 человек.
Завод выпускает строительные металлические конструкции и выступает подрядчиком на государственно значимых объектах. Один из них — концертный зал «Сириус» в Сочи, который открывал Владимир Путин. Александр Пашков отметил, что партия «Единая Россия» поддерживает передовые производства и ставит задачу выводить отечественные технологии на рынки дружественных стран.
Евгения Хрусталева подчеркнула значимость труда каждого сотрудника и заверила, что администрация готова поддерживать развитие компании на территории Домодедова. Отличившимся работникам вручили почетные грамоты.
В неформальной беседе обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе в сфере профессиональной ориентации. Предприятие остается важной частью экономической опоры округа.