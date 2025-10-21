Глава Домодедова посетила новую ферму племенного завода «Повадино»
Уже в этом году в городском округе завершится строительство новой фермы племзавода «Повадино» на 1200 голов скота. На объекте побывали глава муниципалитета Евгения Хрусталева и депутаты.
Площадь комплекса составляет более 30 тысяч квадратных метров. Там расположены два коровника, родильное отделение, склады для кормов и вспомогательные объекты.
В работу фермы успешно внедряют ИИ-технологии. Программа видеофиксации поможет отслеживать самочувствие стада. Биоразлагаемая установка будет превращать навоз в сухую фракцию для подстилки.
Коровы на ферме будут содержаться без привязи. Это повысит комфорт животных и увеличит надои.
При строительстве фермы применяют новейшие разработки, которые помогут увеличить производство молока на 12 тысяч тонн в год и качество работы в целом.