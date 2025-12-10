Глава Домодедова побывала на предприятиях в индустриальном парке

Рабочую встречу с руководством индустриального парка «Южные врата» провела глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. На ней обсудили развитие предприятия.

Сейчас на территории парка действуют 25 компаний-резидентов. Общая площадь складских и производственных помещений достигает 600 тысяч квадратных метров. Здесь создано после четырех тысяч рабочих мест.

Делегация побывала на предприятиях-резидентах, в том числе заводе «Пауль Хартманн» — это один из ведущих европейских производителей медицинской продукции. С главой муниципалитета поговорили о планах по развитию площадки, запуске новых инвестиционных проектов и вопросах, связанных с расширением инфраструктуры.

«Очень важно, что серьезные международные компании не просто работают у нас, но и продолжают расти и развиваться. Это лучшая оценка нашего делового климата», — сказала Евгения Хрусталева.