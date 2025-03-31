Глава Домодедова наградила победителей «Единой школьной лиги»

Итоги спортивного мероприятия «Школьная лига городского округа Домодедово» подвели в торжественной обстановке на стадионе «Авангард». Ученикам школ округа, показавшим отличные результаты на соревнованиях, вручили награды.

Победителем турнира стала команда Домодедовской школы № 4. Директор учебного заведения Светлана Тимофеева приняла награды из рук главы округа Евгении Хрусталевой. «Это были очень волнительные события. Школа гордится своими учениками», — сказала Светлана Тимофеева.

Теперь победителям предстоит отстаивать честь городского округа на региональных соревнованиях Единой школьной лиги в волейболе и шахматах. Евгения Хрусталева пожелала ребятам удачи на предстоящих играх.

Напомним, проект «Единая школьная лига» был создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в ноябре 2024 года. В течение всей зимы школьники соревновались в волейболе, футболе, стритболе и шахматах. Участие в соревнованиях приняли 13 школ муниципалитета.