Глава Домодедова Хрусталева встретилась с лидерами волонтерских объединений

Добровольческие организации в Домодедове объединились, чтобы помогать участникам специальной военной операции и жителям приграничных областей. Глава округа Евгений Хрусталева провела встречу с руководителями организаций.

На встречу пришли руководители объединений «Волонтеры Подмосковья», «Крылья ангела» и «Птички ДМД». Они рассказали про трудности, которые возникают в процессе, и обсудили планы по улучшению совместной работы. В Домодедове в добровольчество вовлечены образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, Советы ветеранов, Женсоветы и общественные организации.

«Добровольческая помощь уже давно стала неотъемлемой частью жизни жителей округа, особенно ярко она проявилась во время пандемии. Два года назад силы неравнодушных жителей объединились вокруг поддержки участников специальной военной операции и жителей освобожденных территорий. В Домодедове люди сплотились в добровольческие организации, которые выполняют колоссальную работу, помогая нашим бойцам на передовой», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Любой желающий может присоединиться к объединениям.

Активисты плетут маскировочные сети и нашлемники, изготавливают окопные свечи и «сухой душ», собирают и отправляют партии гуманитарной помощи.

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