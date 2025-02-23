Глава Домодедова Евгения Хрусталева встретилась с жителями деревни Данилово

Недалеко от деревни Данилово в городском округе Домодедово идет строительство индустриального парка. У местных жителей возникают вопросы, ответить на которые приехала глава Евгения Хрусталева.

«По параметрам стройки, которые на сегодняшний момент заявлены, расчетное количество грузовиков в день — порядка четырех тысяч автомобилей. Каким образом обеспечить такой транспортный поток по этим полям?» — заметил местный житель.

Жителей волнует строительство индустриального парка и организация дорожного движения к населенному пункту.

Евгения Хрусталева, представители администрации, местного территориального отдела и Госстройнадзора ответили на вопросы жителей. Для большегрузов застройщика обустроили отдельные карманы, организовали реверсивное движение и очистили дорожное покрытие спецтехникой, выполнили ямочный ремонт.

«Я предлагаю разместить на щите QR-код и ссылку, где все желающие смогут ознакомиться с проектом развития», — добавил глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Участники встречи проверили исполнение застройщиком поручений, которые были зафиксированы в протоколе с прошлых встреч. С потеплением расширят проезжую часть. После вдоль дороги построят тротуар с освещением.

Все вопросы жителей находятся на личном контроле главы округа.