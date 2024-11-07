Глава Домодедова Евгения Хрусталева встретилась с ветераном СВО и членами семей бойцов, женами и матерью защитников, которые сейчас сражаются на передовой. Она поинтересовалась, в чем нужно поддержка со стороны администрации.

Жены участников проводят большую добровольческую работу, отвозят необходимое в зону СВО и госпитали. Наталья при встрече с главой рассказала, что бойцы улыбаются, когда слышат знакомый голос.

«Пока есть такие активные женщины, Россию не победить. Низкий поклон защитникам и тем, кто обеспечивает им надежный тыл», — сказала Евгения Хрусталева.

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