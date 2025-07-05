Итоги Петербургского форума обсудили в городском округе Домодедово. На деловом обеде присутствовали глава округа Евгения Хрусталева, президент домодедовской торгово-промышленной палаты Валентин Усов и местные предприниматели.
Главные темы — развитие инфраструктуры, привлечение в Домодедово инвестиций, поддержка малого и среднего бизнеса.
«Нам нужно с вами обсудить сегодня те моменты, с которыми вы связываетесь ежедневно в своей постоянной работе при реализации бизнес-проектов, чтобы всем было комфортно делать бизнес на территории городского округа Домодедово», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Бизнесменам предложили взять в развитие пустые муниципальные и частные площадки округа. Это поможет развивать образовательные и спортивные проекты.
Глава Домодедова Евгения Хрусталева встретилась с предпринимателями
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