Глава Домодедова Евгения Хрусталева встретилась с медиками-практикантами

Глава городского округа Домодедово в рамках «Здравчаса» встретилась с практикантами Домодедовской больницы. В этом году первичные профессиональные навыки получают 35 специалистов. На встрече побывали восемь из них.

«95% тех ребят, что к нам приезжают на летнюю практику, возвращаются врачами. Сейчас у нас 35 студентов, больше всего из Астрахани. Они и учатся, и работают медсестрами, помогают нам в отпускной период», — отметил он.

Этим летом практику в Домодедовской больнице пройдут 35 студентов из Астрахани, Владикавказа и Саратова. Главный врач Андрей Осипов сообщил, что подобный опыт реализуют в муниципалитете третий год. Большинство учащихся профильных вузов возвращаются в округ на работу.

«Всегда готовы нам помочь, поддержать, подсказать. Все очень хорошо, все радует», — рассказала студентка Астраханского государственного медицинского университета Екатерина Полухина.

Студенты отметили высокий уровень организации практики. В Домодедовской больнице они смогут получить реальный профессиональный опыт.

Студентка Ксения Самкова планирует стать врачом-неврологом. Сейчас она совмещает работу медсестрой с обучением.

«Я работаю медсестрой в отделении травматологии и хожу на занятия в неврологию. Это важно — врач должен понимать работу среднего медперсонала, это помогает в будущем выстраивать отношения в коллективе», — поделилась она.

Глава округа Евгения Хрусталева отметила, что в Домодедове строят новые жилые комплексы и действуют меры социальной поддержки для привлечения молодых специалистов.

«Домодедово показывает опережающие темпы роста. Каждый год к нам приезжает около четырех тысяч новых жителей. Нам нужны врачи, и мы готовы создавать для них комфортные условия», — подчеркнула глава округа.

В конце встречи практикантам вручили открытки с видами Домодедова и сделали общую фотографию.