Глава Домодедова Евгения Хрусталева встретилась с педагогами лицея №  1

В городском округе Домодедово продолжается цикл открытых родительских собраний в образовательных учреждениях. На одной из таких встреч, прошедшей в Востряковском лицее № 1, глава округа Евгения Хрусталева поделилась планами по возведению нового образовательного комплекса в жилом комплексе «Космос».

Проект предусматривает строительство школы на 360 мест и детского сада, рассчитанного на 190 воспитанников. В общей сложности комплекс сможет принять до 550 детей.

Евгения Хрусталева отметила, что работы по проектированию детского сада уже начались. В первую очередь планируется строительство дошкольного учреждения. После завершения проектно-сметной документации будут определены сроки нового объекта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».