Глава Домодедова Евгения Хрусталева проверила строительство школы на 1650 мест
На территории жилого комплекса «Прибрежный парк» идет строительство новой инфраструктуры. Вскоре там построят школу на 1650 мест.
Строительство школы проверили глава округа Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский
«Сейчас мы активно доделываем благоустройство. Внутри ведутся чистовые отделочные работы и монтаж оконечных устройств: электрических и слаботочных. Также выполняем завоз и монтаж ТХ-оборудования. То есть делаем все, чтобы школа открылась 1 сентября», — сказал директор по строительству подрядной организации Антон Борисов.
В новой школе появятся современные и просторные классы, в том числе и кабинеты для занятий наукой и творчеством.
«Здесь прорисовывается технологический профиль, потому что здесь — четыре кабинета физики, четыре кабинета химии, четыре кабинета информатики, цифровые лаборатории, современное оборудование, то есть она будет насыщена очень хорошо», — сказала директор Ямской школы Ирина Борисенко.
В школе появятся три спортивных зала, комнаты для продленки, библиотечно-информационный центр.
В ЖК уже работает свой детский сад «Бригантина». Помимо основных групп, есть отдельные коррекционные. Для них созданы особые условия.
«В детском саду есть лифты, которые для детей с особенностями. Они могут пользоваться этими лифтами. Группа для детей РАС (Расстройство аутистического спектра) еще не открыта, но с 1 сентября мы планируем запустить, нашли специалиста, который будет работать с этими детками», — уточнила заместитель директора Ямской школы Татьяна Миронова.
Также ведется строительство новой детско-взрослой поликлиники. Ее планируют открыть в 2027 году. Все входы будут расположены на уровне земли для удобства маломобильных пациентов. Здание займет площадь почти четыре тысячи квадратных метров