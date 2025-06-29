Глава Домодедова Евгения Хрусталева проверила строительство школы на 1650 мест

Строительство школы проверили глава округа Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский

«Сейчас мы активно доделываем благоустройство. Внутри ведутся чистовые отделочные работы и монтаж оконечных устройств: электрических и слаботочных. Также выполняем завоз и монтаж ТХ-оборудования. То есть делаем все, чтобы школа открылась 1 сентября», — сказал директор по строительству подрядной организации Антон Борисов.

В новой школе появятся современные и просторные классы, в том числе и кабинеты для занятий наукой и творчеством.

«Здесь прорисовывается технологический профиль, потому что здесь — четыре кабинета физики, четыре кабинета химии, четыре кабинета информатики, цифровые лаборатории, современное оборудование, то есть она будет насыщена очень хорошо», — сказала директор Ямской школы Ирина Борисенко.