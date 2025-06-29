Глава Домодедова Евгения Хрусталева проверила строительство школы на 1650 мест

Фото: 360.ru

На территории жилого комплекса «Прибрежный парк» идет строительство новой инфраструктуры. Вскоре там построят школу на 1650 мест.

Строительство школы проверили глава округа Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский

«Сейчас мы активно доделываем благоустройство. Внутри ведутся чистовые отделочные работы и монтаж оконечных устройств: электрических и слаботочных. Также выполняем завоз и монтаж ТХ-оборудования. То есть делаем все, чтобы школа открылась 1 сентября», — сказал директор по строительству подрядной организации Антон Борисов.

В новой школе появятся современные и просторные классы, в том числе и кабинеты для занятий наукой и творчеством.

«Здесь прорисовывается технологический профиль, потому что здесь — четыре кабинета физики, четыре кабинета химии, четыре кабинета информатики, цифровые лаборатории, современное оборудование, то есть она будет насыщена очень хорошо», — сказала директор Ямской школы Ирина Борисенко.

В школе появятся три спортивных зала, комнаты для продленки, библиотечно-информационный центр.

В ЖК уже работает свой детский сад «Бригантина». Помимо основных групп, есть отдельные коррекционные. Для них созданы особые условия.

«В детском саду есть лифты, которые для детей с особенностями. Они могут пользоваться этими лифтами. Группа для детей РАС (Расстройство аутистического спектра) еще не открыта, но с 1 сентября мы планируем запустить, нашли специалиста, который будет работать с этими детками», — уточнила заместитель директора Ямской школы Татьяна Миронова.

Также ведется строительство новой детско-взрослой поликлиники. Ее планируют открыть в 2027 году. Все входы будут расположены на уровне земли для удобства маломобильных пациентов. Здание займет площадь почти четыре тысячи квадратных метров

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