Глава Домодедова Евгения Хрусталева проверила ремонт детского сада «Полянка»

Подрядчик занимается внутренней отделкой помещений, укладывает плитку на лестницах, ремонтирует потолок, монтирует входные двери. Параллельно идет ремонт кровли и фасада здания, а также благоустройство прилегающей территории.

Начальник управления строительства городского округа Домодедово Валерий Трифонов рассказал, что особое внимание уделяется вопросам безопасности. Во всем здании укрепят дверные проемы, а на втором этаже расширят их.

«Нам повезло, что мы попали в программу капитального ремонта. Этому садику уже 60 лет, ни разу не проводился капитальный ремонт. Сюда у нас ходит 125 деток, пять групп, 20 воспитателей. Все ждут открытия. Первого сентября, мы уверены, что зайдем в обновленный сад. Будут малые архитектурные формы и благоустройство территории», — добавила директор Домодедовской СОШ № 7 Валентина Дядюра.

В детском саду будет полностью обновлена вся инженерная инфраструктура: электричество, канализация, водопровод, вентиляция и система кондиционирования.