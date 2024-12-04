Глава Домодедова Евгения Хрусталева провела встречу с предпринимателями

Администрация Домодедова во главе с Евгенией Хрусталевой провела выездную встречу с предпринимателями округа. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Легенда».

На встрече обсудили кадровые вопросы, меры поддержки, льготные условия кредитования и возможности для трудовых коллективов.

«Буду рада, чтобы вы не остались, скажем так, пассивны, хочу от вас больше активности и больше предложений для улучшения работы администрации и городского округа Домодедово», — сказала Евгения Хрусталева.

Сотрудники больницы в Домодедове отметили, что готовы организовать диспансеризацию для коллективов. На встрече отметили, что здоровье сотрудников — залог успеха предприятия.

«Заранее непосредственно руководители обращаются к нам, и мы формируем с ними график посещения их сотрудников», — сказала заместитель главного врача Домодедовской больницы по амбулаторно-клинической работе Марина Малина.