Глава Домодедова Евгения Хрусталева провела встречу с многодетными семьями

Глава Домодедова Евгения Хрусталева и муниципальный депутат Леонид Ковалевский встретились с многодетными семьями. Вместе они поговорили о быте и традиционных ценностях.

«Я сама мама троих детей. Понимаю, что это непростая история с маленькими детками. И конечно, совмещать работу с воспитанием детей — довольно сложная история по характеру», — добавила Евгения Хрусталева.

Евгения Хрусталева отметила, что семья — фундамент традиционных ценностей, сплоченности и поддержки, но в то же время — большой труд.

«Становится все больше людей, которые рожают больше двух детей, — это хорошая тенденция. Значит, что в городе комфортно, в городе удобно, все предусмотрено для этого», — уточнила Евгения Хрусталева.

В этом году двум семьям в Домодедове присвоили медали Ордена «Родительская слава», еще одной — сам Орден. В их семьях воспитываются четверо и более детей.

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