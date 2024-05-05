Глава Долгопрудного Юдин поздравил верующих с Пасхой | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 15:29 Глава Долгопрудного Юдин поздравил верующих с Пасхой Пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

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Божественная литургия прошла с ночь с субботы на воскресенье в Покровском храме Долгопрудного. Провел богослужение его настоятель, протоиерей Александр Хуснутдинов.

Вместе с горожанами посетил службу и глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

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«Воскресение Христово — это глубокое душевное волнение и вера, открытость сердец. От всей души желаю здоровья, добра, благоденствия, всего самого светлого!» — поздравил верующих Юдин.

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