Глава Долгопрудного Юдин поздравил верующих с Пасхой | 360°

05 мая 2024, 15:29
Глава Долгопрудного Юдин поздравил верующих с Пасхой
Божественная литургия прошла с ночь с субботы на воскресенье в Покровском храме Долгопрудного. Провел богослужение его настоятель, протоиерей Александр Хуснутдинов.
Вместе с горожанами посетил службу и глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.
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«Воскресение Христово — это глубокое душевное волнение и вера, открытость сердец. От всей души желаю здоровья, добра, благоденствия, всего самого светлого!» — поздравил верующих Юдин.
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Пасха
Долгопрудный
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