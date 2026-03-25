Глава Дмитровского округа выслушал проблемы жителей Заречья

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов провел встречу с жителями района Заречье в формате открытого диалога. Участие в обсуждении также приняла депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

Основной темой разговора стала транспортная доступность в связи с возведением нового моста через канал имени Москвы. Михаил Шувалов пояснил, что временная схема движения требует повышенного внимания: в ближайшее время специалисты проведут экспертизу состояния существующего сооружения, после чего будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации. Глава заверил жителей, что строительство нового объекта идет по графику.

Проблемы с проездом отражаются на работе общественного транспорта. Вместе с представителями «Мострансавто» администрация проанализировала выполнение расписания.

«График в целом соблюдается, а возникающие отклонения, связанные с дорожной ситуацией или техническими моментами, находятся на контроле», — подтвердили специалисты перевозчика.

В районе может появиться новая торговая точка. Жители высказали пожелания по открытию аптечного пункта и продуктового магазина, в том числе сетевого формата. В администрации отметили, что ведут активную работу с инвесторами и предпринимателями, предлагая им рассмотреть площадки в Заречье.

Не осталась без внимания и тема благоустройства. Собравшиеся выступили с инициативой установки современной детской площадки. Михаил Шувалов поддержал эту идею, подчеркнув, что объект обязательно появится. Жителям предложили сообща выбрать подходящую локацию для его размещения.

В ходе визита глава округа посетил Введенскую церковь на Старо-Рогачевской улице. Староста прихода Виктор Болотников рассказал об истории храма и жизни общины.

«Очень красивый храм, дух захватывает», — поделился впечатлением Михаил Николаевич.

По итогам встречи сформирован перечень поручений. Среди них — строительство тротуара вдоль кладбища до остановки «Красная Горка», усиление контроля за вывозом мусора, обеспечение регулярности приездов выездного фельдшерско-акушерского пункта, а также вопросы работы котельной и кронирования деревьев. Михаил Шувалов подчеркнул, что комплексное развитие района остается в приоритете, а каждое обращение жителей будет отработано профильными службами в установленные сроки.