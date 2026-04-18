Глава Дмитровского округа выслушал наказы от жителей

Жители Дмитровского округа через лидеров общественного мнения спросили у главы об освещении улиц, безопасности дороги в школу и площадке для выгула собак. Встреча с Михаилом Шуваловым прошла в поселке совхоза Останкино.

Лидеры общественного мнения сами живут в селах и поселках, поэтому хорошо знают местные проблемы. Михаил Шувалов подчеркнул, что его задача как руководителя территории — сделать Дмитровский округ комфортным для жизни.

«Я целиком полагаюсь на вас», — обратился глава к общественникам, напомнив, что округ считается ближайшим к Москве и должен соответствовать образу красивого и удобного Подмосковья.

Жители деревни Рыбаки ждут открытия детского сада. В здание уже завозят мебель и оборудование, ведется набор персонала. Дошкольное учреждение рассчитано на шесть групп, включая ясельную.

«У нас сейчас дошкольное отделение в школе есть — две большие группы на 80 детей. А напротив школы строится детский сад. В школе уже сейчас 920 детей», — сказала директор Останкинской школы Елена Сигачева.

Новый садик в жилом комплексе «Мечта» поможет решить проблему нехватки мест. Его готовность составляет 15 процентов.

Участники встречи обсудили передачу территорий бывших военных городков в муниципальную собственность. Это позволит администрации восстановить на них инфраструктуру.

«На следующий год массированно выходим на благоустройство, свет и прочее, детские площадки и все то, чего нет сегодня. Мы хотим ударно отработать территорию. Сейчас активно с правительством области пытаемся забрать, потому что дома есть, а территории нет», — сообщил Михаил Шувалов.