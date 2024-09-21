Глава Дмитровского округа встретился с жителями села Игнатово

Встреча в формате выездной администрации прошла в селе Игнатово. На вопросы жителей ответили глава муниципалитета и представители профильных служб.

С жителями села поговорили заместители главы Дмитровского городского округа, представители профильных служб, заместитель министра территориальной политики Московской области Андрей Урусов и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Вопросы жителей касались благоустройства села и реконструкции спортивной площадки. Рабочие уже убрали с нее потенциально опасные конструкции и укрепили футбольные ворота.

«В следующем году мы планируем поставить здесь воркаут-площадку, чтобы местная молодежь могла развивать гибкость и укреплять свое физическое здоровье», — прокомментировал Илья Поночевный.

Также здесь установят оборудование, воркаут-площадку смонтируют весной следующего года.

Кроме того, глава муниципалитета поручил заместителю директора «Центра благоустройства Костинское» Юрию Бузину активно взаимодействовать с жителями села по работам на спортплощадке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».