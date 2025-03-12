Глава Дмитровского округа вручил юбилейные награды еще двум ветеранам

Медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» получили еще два жителя муниципалитета. Награды ветеранам вручил глава округа Иван Курданин.

Виталий Алексеевич Воронов в 1943 году пятнадцатилетним мальчишкой вместе с другими юношами был отправлен изучать минное дело. Затем они очищали землю от мин и снарядов после боев на Курской дуге. Помимо этого, Виталий помогал на сельхозработах. На курской земле он трудился до 1947 года.

Виталий Алексеевич с искренней радостью встретил Ивана Курданина и с волнением принял государственную награду.

Вторым награжденным стал Павел Петрович Шевцов. В 1943 году он был призван в армию, воевал в составе 42-го запасного стрелкового полка. Победу встретил в Ужгороде. После войны остался на сверхсрочную службу и вернулся к гражданской жизни только в 1954 году.

Павел Петрович поблагодарил главу округа не только за юбилейную медаль, но и за постоянное внимание, которое в Дмитровском округе уделяют ветеранам.

Иван Курданин подчеркнул, что для него каждая встреча с участниками войны очень волнительна. «Они наша гордость, достояние всей страны, живой пример любви к Родине и служению Отечеству», — сказал глава муниципалитета.