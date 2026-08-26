Глава Дмитровского округа проверил состояние поселка Икша

Михаил Шувалов вместе с жителями совершил обход населенного пункта. За три часа они осмотрели дороги, тротуары, детские площадки и общественные территории.

Вместе с заместителями Михаил Шувалов прошел практически весь поселок, чтобы определить первоочередные задачи. Так, он проверил содержание дорог и тротуаров, покос травы, обновление детских площадок, благоустройство стадиона и состояние жилого фонда. Особое внимание уделили проблемным точкам, которые показывали сами жители.

Михаил Шувалов отметил, что территория вошла в состав округа после муниципальной реформы, и есть вопросы по содержанию и благоустройству, в том числе по участкам, где ранее снесены жилые дома. Он подчеркнул, что важно общаться с людьми и не прятаться от проблем. Жители активно участвовали в обходе, а дети попросили обновить детскую площадку на улице Школьной — вопрос взяли в работу.

Цель таких обходов — не только выявить нарушения, но и услышать проблемы жителей. За Икшей закрепят ответственного сотрудника, который будет на постоянной связи с жителями.