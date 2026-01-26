Глава Дмитровского округа проверил реконструкцию детского сада «Аленушка»

Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов вместе с депутатами Государственной думы Аллой Поляковой и Московской областной думы Александром Орловым проинспектировали реконструкцию детского сада № 20 «Аленушка» в Дмитрове. Окончание работ запланировано на начало следующего учебного года.

Детский сад, построенный в 1980 году, является отделением гимназии «Логос», стабильно входящей в сотню лучших школ Подмосковья. Реконструкция здания площадью 1900 квадратных метров, рассчитанного на 220 мест, началась в сентябре 2024 года. Работы ведутся по областной государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2030 годы».

Специалисты уже завершили демонтаж на кровле и внутри здания. В детском саду полностью заменят все инженерные коммуникации, внутренние стены, окна и двери, выполнят частичную перепланировку помещений, уложат новые полы и сделают скатную крышу. Кроме того, будет проведено благоустройство территории.

Михаил Шувалов напомнил подрядчику, что объект должен быть сдан в срок. При необходимости будет нужно увеличить число рабочих на стройплощадке. Алла Полякова пообещала лично контролировать реконструкцию детского сада.