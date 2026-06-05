Глава Дмитровского округа проверил благоустройство сквера в Яхроме

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил состояние общественных пространств и объектов инфраструктуры в Яхроме. Во время объезда он дал ряд поручений по содержанию сквера на площади Генерала Кузнецова, территории у бассейна «Кашалот» и торговых объектов микрорайона Левобережье.

Сквер на площади Генерала Кузнецова стал одной из основных точек рабочей поездки главы округа. Благоустройство этой территории завершили в прошлом году. Ранее у администрации возникали вопросы к качеству выполненных работ, однако подрядная организация устранила все замечания, после чего контракт был закрыт.

Во время осмотра Михаил Шувалов отметил, что отдельные элементы общественного пространства требуют дополнительного ухода. В частности, необходимо обновить клумбу рядом с детской площадкой и завезти свежий песок в большую песочницу. Также глава округа обратил внимание на состояние газонов и подчеркнул важность поддержания чистоты в зоне отдыха.

«Здесь место отдыха. Никакого мусора, даже самого мелкого, тут быть не должно. Его надо убирать вручную, тем более рядом с детской площадкой», — сказал Михаил Шувалов.

В ходе обхода глава пообщался с жителями, которые находились на площадке вместе с детьми. Он поинтересовался, есть ли у них замечания по содержанию территории. По словам одной из местных жительниц, серьезных нареканий к скверу нет.

По итогам осмотра Михаил Шувалов отметил, что благоустроенное пространство пользуется популярностью у горожан и остается востребованным местом для прогулок и семейного отдыха.

После посещения сквера глава округа прошел по улице Ленина в направлении Большевистской улицы. В микрорайоне Левобережье он поручил владельцам торговых объектов привести в порядок прилегающие участки, а также уделить внимание состоянию фасадов, вывесок и входных групп.

Отдельное поручение было дано возле бассейна «Кашалот». Там необходимо выполнить асфальтирование съезда к парковке. Кроме того, во время объезда Михаилу Шувалову сообщили о завершении работ у детского сада «Каравелла», где после капитального ремонта тепловых сетей восстановили дорожное покрытие.

«В этом году мы вместе с жителями разрабатываем проект, который в 2027 году реализуем по федеральной программе. Он преобразит площадь Генерала Кузнецова, сделает ее красивой и удобной для жителей и гостей города», — отметил Михаил Шувалов.