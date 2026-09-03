Глава Дмитровского округа проверил благоустройство дворов в микрорайоне Внуковский

После обращения жительницы микрорайона Внуковский во время прямого эфира глава Дмитровского округа Михаил Шувалов выехал на место и проверил ход благоустройства дворов. Подрядчику поручено завершить работы в кратчайшие сроки, а контроль за исполнением глава округа взял на личный контроль.

1 сентября Евгения, жительница дома № 9 микрорайона Внуковский, рассказала главе округа о затянувшихся работах по комплексному благоустройству дворовых территорий. Уже на следующий день Михаил Шувалов встретился с ней и другими жителями.

«Всегда смотрю прямые эфиры с главой и его заместителями. Позвонила, мое обращение приняли, и вот — глава приехал. Мы с ним поговорили, он сказал, что все сделают. Важно, что он нас, простых людей, слышит», — поделилась Евгения.

Двор дома № 9 и еще шесть территорий микрорайона Внуковский вошли в государственную программу Московской области «Инфраструктура для жизни». В рамках проекта предусмотрены перепланировка дворов, устройство новых тротуаров, парковочных мест и детских площадок.

Работы начались в июне, однако до сих пор не завершены. Михаил Шувалов согласился с жителями и поручил подрядной организации ускорить темпы.

«Понимаю недовольство — ходить по раскопанным дорожкам неудобно. Но это временная ситуация. Даю подрядчику две недели, чтобы полностью закончить работы в этом дворе. Мой заместитель Юрий Головков будет вести ежедневный контроль», — отметил Михаил Шувалов.

В ходе объезда глава округа также проверил другие дворовые территории. У дома № 16а новые дорожки уже готовы, однако жители обратили внимание на разницу уровней между тротуаром и входами в подъезды. Было принято решение оборудовать новые входные группы, которые защитят подъезды от осадков.

Жители дома № 17 попросили обустроить дополнительную парковку с торца здания. Реализовать эти работы планируется в следующем году.

Во время встречи к главе округа обратилась заслуженный учитель России, почетный житель Дмитрова Надежда Ивановна Винокурова, которая 20 лет руководила Внуковской школой.

«Михаил Николаевич, очень рада вас видеть! Спасибо, что приезжаете к жителям», — сказала Надежда Ивановна.

Она рассказала об истории школы и поделилась воспоминаниями о поколениях учеников, которые учились и продолжают учиться во Внуковском.

«Вы — замечательный человек, влюбленный в педагогику и любящий детей. Спасибо огромное за рассказ. Мы делаем все, чтобы Внуковская школа уже в следующем году получила пристройку», — ответил Михаил Шувалов.

По итогам объезда глава округа поручил профильным службам и управляющей компании устранить выявленные замечания.

«Проверил ситуацию с комплексным благоустройством дворовых территорий в микрорайоне Внуковский. Подрядчику поставлены жесткие рамки выполнения работ. Дал ряд поручений своим заместителям и управляющей компании. Буду лично контролировать исполнение», — подчеркнул Михаил Шувалов.