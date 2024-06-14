Глава Дмитровского округа провел выездную встречу с жителями села Рогачево

В селе Рогачево Дмитровского городского округа прошла выездная встреча представителей администрации с жителями. Глава округа Илья Поночевный ответил на вопросы и дал ряд поручений.

Одним из главных вопросов стало включение населенного пункта в программу «Светлый город». Илья Игоревич дал для этого поручение руководителям «Рогачевского благоустройства».

Также обсудили сроки прихода в деревню газа по программе догазификации и ремонт дорог. Некоторым жителям помогли с решение земельных и многих других вопросов.

Напомним, что за последние два года благодаря именно обращениям во время выездных администраций в селе сделали тротуары, установили светофор и искусственные неровности на трассе, проходящей через деревню.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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