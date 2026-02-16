Глава Дмитровского округа провел встречу со старостами деревень

13 февраля представители деревень Селевкино, Мелихово, Благовещенское, Ульянки, Сазонки, села Горки и поселка 4-й участок встретились с Михаилом Шуваловым. Главными темами стали капремонт дороги у карьера и перспективы газификации населенных пунктов.

«Вы — настоящий голос своих земляков. Благодарю вас за это. Вместе мы должны выстроить четкий и эффективный механизм диалога, чтобы оперативно решать насущные проблемы и улучшать качество жизни во всех уголках нашего округа. Только тесное взаимодействие позволит сделать жизнь на селе по-настоящему комфортной и безопасной», — отметил Михаил Шувалов в начале встречи.

Жители деревни Ульянки подняли вопрос о шуме, пыли и повреждениях на дороге, ведущей к карьеру ООО «ДОРСТРОЙ-12». Ранее первый заместитель главы Евгений Тертышников уже провел совещание с представителями компании и старостой. Рассматривается вариант альтернативного маршрута для спецтехники в обход жилых домов, но требуется согласование с собственниками земли и Комитетом лесного хозяйства. Следующая встреча по этому вопросу запланирована на конец февраля.

Напомним, в прошлом году компания выполнила благоустройство подъездной дороги: уложила покрытие из асфальтовой крошки, организовала полив для снижения пыли и провела ямочный ремонт. На весну 2026 года запланирован капитальный ремонт этого участка.

Обсудили и газификацию. Деревня Благовещенское уже включена в программу соцгазификации, а Ульянки и Горки пока не соответствуют условию о наличии не менее 30 постоянно зарегистрированных жителей. Глава призвал жителей оформить постоянную регистрацию, чтобы попасть в президентскую программу.

«Встреча с главой округа и депутатами Мособлдумы прошла очень продуктивно. Мы обсудили множество важных тем и уверены: на каждое наше обращение последует конструктивная реакция», — отметили старосты по итогам встречи.