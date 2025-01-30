Глава Дмитровского округа провел встречу с жителями в поселке Рыбное

Традиционное мероприятие прошло в филиале по пресноводному рыбному хозяйству ГНЦ РФ ВНИРО. В выездной встрече приняли участие руководитель муниципалитета Иван Курданин, его заместители и главы профильных служб.

Вопросы, которые задавали сотрудники научного центра, касались жилищно-коммунального хозяйства, содержания территорий и благоустройства.

Одна из сотрудниц предприятия пожаловалась на перебои в работе автобусов № 26 и 40, которые связывают поселок с Дмитровом. Иван Курданин пообещал проанализировать данные и обратиться к руководству «Мострансавто» с просьбой увеличить количество рейсов в часы пик

Еще одно обращение касалось плохого состояния железнодорожного вокзала и автостанции. Глава округа объяснил, что собственниками этих объектов являются «Мострансавто» и РЖД. Иван Курданин сказал, что власти обратятся к ним с просьбой привести здания в порядок и благоустроить территорию.

«Большинство заявителей получили ответы на свои вопросы на месте, что еще раз доказывает эффективность подобных встреч»», — отметил глава муниципалитета.