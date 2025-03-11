Глава Дмитровского округа провел встречу с жителями в поселке Некрасовский
Выездной прием администрации муниципалитета продолжался более четырех часов. За это время к специалистам смогли обратиться со своими вопросами более 90 человек.
Глава Дмитровского округа Иван Курданин перед встречей с жителями проконтролировал благоустройство в поселке Некрасовский. Он осмотрел территорию лесопарковой зоны в микрорайоне Строителей, где уже начались работы по обустройству пешеходной зоны, а также проехался по улицам населенного пункта.
Наибольшее число пришедших на выездной прием хотели поговорить лично с главой округа. Староста соседнего поселка Никольское Татьяна Гринько обратилась к Ивану Курданину с проблемой отсутствия выезда на трассу А-107 и по поводу оплаты за летний водопровод.
«Мне понравилось, потому что очень деловой разговор произошел, и очень конкретный по существу. И даже не сомневаюсь, что реакция на это будет положительная», — поделилась впечатлениями Татьяна Гринько.
Жительница поселка Некрасовский Кристина Зубченко приходила на встречу, чтобы поговорить с Ириной Костышиной — заместителем главы округа, курирующей сферу культуры. Кристина рассказала, что ее сын занимается в вокальной студии в доме культуры, но преподаватель работает всего на полставки, а дети очень хотят заниматься. Ирина Костышина ответила, что вопрос перевода преподавателя на полную ставку будет рассмотрен.
Главу округа также спрашивали о судьбе сквера за домом культуры «Керамик». Одни жители хотят, чтобы там сделали уютную территорию с зелеными зонами и местами для отдыха, а другие предлагают организовать парковку. Иван Курданин пообещал, что этот вопрос обязательно вынесут на обсуждение. Окончательное решение будет принято на основании большинства голосов.