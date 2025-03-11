Глава Дмитровского округа провел встречу с жителями в поселке Некрасовский

Выездной прием администрации муниципалитета продолжался более четырех часов. За это время к специалистам смогли обратиться со своими вопросами более 90 человек.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин перед встречей с жителями проконтролировал благоустройство в поселке Некрасовский. Он осмотрел территорию лесопарковой зоны в микрорайоне Строителей, где уже начались работы по обустройству пешеходной зоны, а также проехался по улицам населенного пункта.

Наибольшее число пришедших на выездной прием хотели поговорить лично с главой округа. Староста соседнего поселка Никольское Татьяна Гринько обратилась к Ивану Курданину с проблемой отсутствия выезда на трассу А-107 и по поводу оплаты за летний водопровод.