Глава Дмитровского округа провел встречу с жителями поселка Некрасовский

Встреча в формате выездной администрации состоялась 9 июля. Глава муниципалитета Михаил Шувалов и его заместители обсудили важные вопросы и проблемы населения.

На приеме жительница деревни Старо Галина Борисовна обратилась с вопросом об отсутствии санитарно-защитной зоны у местного водозаборного узла. Директор «Дмитровского водоканала» Михаил Костышин сообщил, что уже определен дебет скважины, и на основе этого показателя разрабатывается проект зоны.

Староста деревни Малая Черная Галина Дмитрук отметила результативность выездных встреч: только за прошлый год благодаря администрации почистили пруд, привезли дрова пенсионерам, а «Россети» поменяли трансформатор. Она попросила прочистить деревенский колодец и установить искусственную неровность на дороге при въезде со стороны Катуара. По первому вопросу даны указания Михаилу Костышину, по второму — заместителю главы округа Юрию Головкову.

Также к Михаилу Шувалову обратилась вдова участника боевых действий Ксения, воспитывающая троих детей. Она подтвердила, что получает помощь от фондов «Защитники Отечества» и «Комитет семей воинов Отечества», и поблагодарила за установку памятника военнослужащим в центре Дмитрова.

Ксения попросила помочь с благоустройством участка дороги длиной около 100 метров к дому, который строился вместе с супругом. Юрию Головкову поручили изыскать возможность благоустройства и организации уличного освещения у дома вдовы героя.

Выездные администрации проводятся регулярно и остаются действенным механизмом взаимодействия власти с населением. Жители могут задать вопросы и получить помощь.