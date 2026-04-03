Глава Дмитровского округа провел встречу с жителями по вопросам ЖКХ

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, его заместители и руководители профильных служб провели встречу с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие прошло на территории предприятия ООО «Братья Чебурашкины» в поселке Ольявидово.

Жительница Светлана Александровна обратила внимание на состояние дома № 5 на улице Центральной. Михаил Шувалов взял ситуацию под личный контроль и поручил своему заместителю Игорю Крулю разобраться в вопросах ремонта кровли, межпанельных швов и других конструкций.

Еще одна жительница Ольявидово Ольга подняла тему благоустройства поселка — модернизации детских игровых пространств. По ее словам, в поселке есть две детские площадки: одна современная и безопасная, но компактная, а вторая — просторная, но требующая обновления покрытия и игровых форм. Глава поручил своему заместителю Юрию Головкову включить благоустройство детской площадки в план на следующий год.

«Когда мы приезжаем к людям, видим ситуацию своими глазами и сразу даем поручения профильным заместителям. Такой подход исключает бюрократические проволочки и позволяет действовать быстро. Все поступившие вопросы держу на личном контроле до полного решения», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Встречи в формате выездной администрации в Дмитровском округе проводятся регулярно. Принять участие в таком приеме может любой желающий, предварительной записи не требуется. График выездов публикуется в официальных источниках администрации.