Глава Дмитровского округа провел встречу с учениками Инженерной школы

Открытый урок «О важном» для учеников 8–11-х классов прошел в Инженерной школе Дмитрова. Со школьниками побеседовал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Старшеклассники поинтересовались у руководителя муниципалитета, что он считает самым важным в жизни.

«Любить свою Родину. Всегда помнить, что мы все — россияне, сильная нация. У нас богатая история, культура, самобытность, и все национальные ценности необходимо бережно сохранять и передавать будущим поколениям», — ответил Михаил Шувалов.

На встрече обсудили планы по благоустройству парков округа на следующий год и перспективы развития юношеского спорта — в ближайшее время в округе появятся команды для спортсменов этой возрастной категории. Также поговорили об организации досуга подростков. Одна из учениц поинтересовалась, будет ли увеличено количество спортивных площадок во дворах. Глава округа ответил, что такая возможность рассматривается, поскольку уличный спорт должен развиваться.

Ребята спросили руководителя муниципалитета, чего он хотел бы добиться на своем посту.

«Хочу, чтобы наш округ стал самым красивым, цветущим. Чтобы сюда ехали люди отовсюду, и он их очаровывал, а жители гордились тем, что живут здесь», — сказал Михаил Шувалов.